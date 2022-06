அசுர வேகத்தில் லீக்காகும் தளபதி 66 போட்டோஸ்...படக்குழு எடுத்த அதிரடி முடிவு

சென்னை : நடிகர் விஜயின் 'தளபதி 66' படத்தின் படப்பிடிப்பு சென்னையில் நடைபெற்று வரும்நிலையில், படப்பிடிப்பு தளத்திலிருந்து அடுத்தடுத்து போட்டோக்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் தொடர்ந்து வெளிவந்து கொண்டிருப்பது அவரது ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

விஜய் தற்போது 'தளபதி 66' என்று தற்காலிகமாக பெயரிடப்பட்டுள்ள புதியப் படத்தில் நடித்து வருகிறார். வம்சி பைடிபள்ளி இயக்கி வரும் இந்தப் படம், தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு என இரு மொழிகளில் தயாராகி வருகிறது. தெலுங்கு திரையுலகின் முன்னணி தயாரிப்பாளரான தில் ராஜு மற்றும் ஷிரிஷின் ஸ்ரீவெங்கடேஸ்வரா கிரியேஷன்ஸ் இணைந்து பிரம்மாண்டமாக தயாரிக்கும் 'தளபதி 66' படத்திற்கு தமன் இசையமைக்கிறார்.

இந்தப் படத்தில் விஜய்-க்கு ஜோடியாக ராஷ்மிகா மந்தனா நடிக்கிறார். இவர்களுடன் பிரகாஷ் ராஜ், பிரபு, சரத்குமார், ஜெயசுதா, ஸ்ரீகாந்த், ஷாம், யோகி பாபு, சங்கீதா, சம்யுக்தா, யோகிபாபு உள்ளிட்ட பெரிய நட்சத்திர பட்டாளமே நடித்து வருகிறது. அடுத்தாண்டு ஜனவரி மாதம் பொங்கல் பண்டிகையொட்டி படத்தை வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது. இதனால் படப்பிடிப்பு பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

Nowadays Thalapathy 66 shooting spot stills and videos are leaked in social media. Sources said that movie makers decided to take strict action that who leaked the photos. They decided to don't allow the mobile phones inside the shooting spot.