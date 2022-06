நாங்களும் தட்டி தூக்குவோம்...தளபதி 67 உடன் போட்டி போடும் தளபதி 66

சென்னை : விஜய் தற்போது தளபதி 66 படத்தில் நடித்து வந்தாலும், அதை விட அடுத்ததாக நடிக்க உள்ள தளபதி 67 படம் பற்றிய அப்டேட்கள் தான் அதிகம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. தளபதி 67 பற்றிய தகவல்கள் அடுத்தடுத்து வந்து கொண்டிருப்பதால் கிட்டதட்ட ரசிகர்கள் தளபதி 66 படத்தையே மறந்து விட்டனர்.

தளபதி 67 படம் பற்றி அப்டேட்கள் வந்து எதிர்பார்ப்பை ஒருபுறம் அதிகரிக்க செய்து வருகிறது. அதே சமயம் தளபதி 66 படத்தின் ஷுட்டிங் ஸ்பாட் போட்டோக்கள், வீடியோக்கள் லீக்காகி வருவதால் பீஸ்ட் படத்தை போல் தளபதி 66 படமும் ஆகி விடுமோ என ரசிகர்கள் அச்சம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

தளபதி 67 பட ஷுட்டிங்கை எப்போது துவக்க போகிறார்கள் என்றே தெரியவில்லை. அக்டோபரில் துவங்கப்பட உள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில் படத்தின் கதை, டைட்டில் வரை தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

தளபதி 66 படத்தைவிட மாஸ் காட்டும் தளபதி 67.. எப்ப சார் அறிவிப்பீங்க..ஆவலாய் கேள்வி கேட்கும் ரசிகர்கள்

English summary

According to sources, Mahesh Babu to play camero role in Thalapathy 66. Director Vamsi decided to redirect the scenes which are leaked in social media recently. Movie makers planned to release the title with first look on June 21st due to Vijay Birthday. The title of the movie will begins with K.