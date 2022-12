Thalapathy 67 Cast: த்ரிஷா மட்டும் இல்லை.. தளபதி 67 படத்துல இந்த ஹீரோயினும் இருக்காங்களா?

சென்னை: இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் விஜய் நடிப்பில் உருவாக உள்ள தளபதி 67 படத்தின் பூஜை கடந்த டிசம்பர் 5ம் தேதி சென்னை ஏவிஎம் ஸ்டூடியோவில் போடப்பட்டது.

ஆனால், அதுதொடர்பான எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை. அதற்கு காரணம் வாரிசு படத்தின் ரிலீஸ் தான் என்கின்றனர்.

இந்நிலையில், அந்த பட பூஜையில் யாரெல்லாம் கலந்து கொண்டனர் என்கிற தகவல்கள் காத்து வாக்குல கசிந்து ரசிகர்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளன

தளபதி 67 பூஜைக்கு நாள் குறித்த லோகேஷ்… வெறித்தனமாக ரெடியாகும் விஜய்… அந்த டைட்டில் டீசர்..?

English summary

Thalapathy 67 Cast: Trisha and Priya Anand will pair opposite to Vijay details leaked after Thalapathy 67 Pooja happened on December 5th at AVM Studios. Arjun, Sanjay Dutt, Sandy Master and Mansoor Ali Khan are also parted in Thalapathy 67.