அடுத்த மாஸ் ஹிட்...தளபதி 67 அப்டேட்டும் வந்தாச்சு... டைரக்டர் இவர் தானா ?

சென்னை : மாஸ்டர் படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றியை தொடர்ந்து விஜய்யின் 65 வது படமாக பீஸ்ட் படம் தயாராகி வருகிறது. நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கி வரும் இந்த படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்து வருகிறது. இந்த படத்தின் 80 சதவீதம் வேலைகள் நிறைவடைந்து விட்டதாக கூறப்படுகிறது.

மீதமுள்ள 20 சதவீதம் படப்பிடிப்பை முடிக்க பீஸ்ட் டீம் விரைவில் மீண்டும் ஜார்ஜியா செல்ல உள்ளதாக கூறப்பட்டு வருகிறது. 2022 ம் ஆண்டு பொங்கலுக்கு பீஸ்ட் படம் ரிலீஸ் ஆகி, அஜித்தின் வலிமையுடன் மோதும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் பீஸ்ட் படத்தை 2022 ம் ஆண்டு கோடை விடுமுறைக்கு ரிலீஸ் செய்ய படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Latest soures said that director lokesh kanagaraj to direct thalapathy 67. this movie will produced by kalaipuli s. dhanu. at the same time lokesh kanagaraj to team up again with kamal in another movie.