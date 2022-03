அதுக்குள்ள தளபதி 67 அப்டேட்டும் வந்தாச்சா...அடடா செம மாஸ் அப்டேட்டா இருக்கே

சென்னை : விஜய் நடித்துக் கொண்டிருக்கும் பீஸ்ட் படத்தின் அப்டேட்கள் வந்து முடிப்பதற்குள் விஜய் நடிக்க போகும் அடுத்தடுத்த அப்டேட்கள் தொடர்ந்து வெளியாகி வருவதால் விஜய் ரசிகர்கள் தாறுமாறு கொண்டாட்டத்தில் இருந்து வருகின்றனர்.

மாஸ்டர் படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றியை தொடர்ந்து விஜய் தற்போது நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கும் பீஸ்ட் படத்தில் நடித்து வருகிறார். சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கும் இந்த படத்தை ஏப்ரல் 14 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்ய படக்குழு திட்டமிட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது. காதலர் தினத்தை முன்னிட்டு பீஸ்ட் படத்தின் ஃபஸ்ட் சிங்கிளாக அரபிக்குத்து பாடல் வெளியிடப்பட்டது. அஜிருத் இசையமைத்து பாடிய இந்த பாடல் 125 மில்லியன் பார்வைகளை கடந்து சாதனை படைத்துள்ளது.

English summary

According to latest sources, Vijay's next Thalapathy 67 will directed by director lokesh kanagaraj. Now Lokesh Kanagaraj was in Kamal's Vikram movie post production work. After completing their respective projects vijay and lokesh kanagaraj will join in thalapathy 67.