டாம் க்ரூஸ் படம் போல இருக்கும்.. தளபதி 67 சாதாரண கேங்ஸ்டர் படம்லாம் இல்லைங்கோ.. செம ஹாட் அப்டேட்!

சென்னை: விக்ரம் படம் மூலம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் மிரட்டிய இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் அடுத்ததாக தளபதி 67 படத்தை இயக்க உள்ளார்.

சமீபத்தில் படத்திற்கான பூஜை போடப்பட்ட நிலையில், சத்தமே இல்லாமல் பிரசாத் லேப்பில் படப்பிடிப்பு ஆரம்பமாகி உள்ளதாம்.

இந்த படம் சாதாரண கேங்ஸ்டர் படமாக எல்லாம் இல்லாமல் டாம் க்ரூஸ் படம் ரேஞ்சுக்கு இருக்கும் என தகவல்கள் வெளீயாகி உள்ளன.

லோகேஷ் ஹிட் லிஸ்ட்டில் சியான் விக்ரம், ராகவா லாரன்ஸ்... அடுத்தடுத்து அரங்கேறும் சீக்ரெட் மிஷன்ஸ்

English summary

Thalapathy 67 will be like a Tom Cruise movie type action flick strong buzz trending inside the Industry. This movie will ready to shot in abroad, Kashmir and many places in India.