மாஸ் காட்டப்போகும் “வாரிசு“ இசை வெளியீட்டு விழா..தொகுப்பாளர் யார் தெரியுமா?

சென்னை : வாரிசு திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவை தொகுத்து வழங்குபவர் குறித்த தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

தளபதி விஜய் வம்சி இயக்கத்தில் தமிழ், தெலுங்கு என இருமொழிப் படங்களில் நடிக்கிறார் என்றதுமே படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்தது.

இப்படத்தில், பிரகாஷ் ராஜ், பிரபு, சரத்குமார், கணேஷ் வெங்கட்ராமன், ஷாம், குஷ்பு, சங்கீதா, யோகி பாபு, சம்யுக்தா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

Thalapathy Vijay will be next seen in the much awaited film Varisu Audio launch will happen in Chennai on December 24 at 6 pm. Raju Jeyamohan will be hosting the audio launch