நீங்க அடக்கமா இருக்கீங்களா....சிபியின் கேள்வியால் கடுப்பான தாமரை

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியின் நான்காவது வாரத்திற்கான லக்சுரி பட்ஜெட் டாஸ்க் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் போட்டியாளர்கள் கிராமம், நகரம் என இரு அணிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளனர். நகர அணிக்கு நிரூப் தலைவராகவும், கிராம அணிக்கு அக்ஷரா தலைவராக இருந்து வருகிறார்.

இதில் அடுத்தடுத்து கொடுக்கப்படும் டாஸ்களில் பிக்பாஸ் கொடுக்கும் பணங்களை வென்று, இறுதியில் அதிக தொகையை வைத்திருக்கும் அணியே வெற்றி பெற்றது என பிக்பாஸ் அறிவித்திருந்தார். இந்த வாரம் நெருப்பு ஆற்றலுக்கான வாரம் என்பதால், நெருப்பு காயினை சொந்தமாக்கி இருக்கும் இசைவாணி, இந்த டாஸ்க்குகளுக்கு நடுவராக இருந்து வருகிறார்.

English summary

Bigg boss tamil season 5 today episode had a debate between rural and urban team. after this task, tharamai and sibi had a hot argument. fans confused that what happened between these two.