தாமரை தான் டைட்டில் வின் பண்ணுவா...முதல் முறையாக ஓப்பனாக உடைத்து பேசிய அபிஷேக்

சென்னை : விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி நான்கு சீசன்களை கடந்து, தற்போது ஐந்தாவது சீசன் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த சீசன் இரண்டு மாதங்களை கடந்து விட்டது.

18 போட்டியாளர்களுடன் துவங்கப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சியில் 8 பேர் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர். 2 பேர் வைல்ட் கார்டு என்ட்ரியாக உள்ளே அனுப்பப்பட்டுள்ளனர். டாஸ்க் என்ற பெயரில் போட்டியாளர்கள் அடித்து, முட்டி மோதிக் கொள்வதை பலர் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.

இங்கீதமற்ற ஹவுஸ்மேட்ஸ்... பிக்பாஸ் புரமோவை பார்த்து கொந்தளிக்கும் நெட்டிசன்ஸ்!

English summary

After evict from bigg boss 5, abishek raaja openly speaks up in his interview. in that interview abishek said, thamarai had a chance to win bigg boss 5 title. priyanka is not my sister. durga is my sister.