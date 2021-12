பிரியங்காவா? தாமரையா?...யார் செய்தது தவறு...யாருக்கு ரெட் கார்டு கொடுக்கனும் ?

சென்னை : பிக்பாசில் நேற்று நடைபெற்ற முட்டை டாஸ்கில் பிரியங்கா செய்தது தவறா அல்லது தாமரை செய்தது தவறா, யாருக்கு ரெட் கார்டு கொடுக்க வேண்டும், மக்களின் ஆதரவு யாருக்கு என்பது தான் நேற்று முதல் சோஷியல் மீடியாவில் நடைபெற்று வரும் மிகப் பெரிய விவாதமாக உள்ளது.

டிக்கெட் டு ஃபினாலேவை வெல்வதற்கான போட்டியில் முதல் நாளில் நிரூப் வெளியேற்றப்பட்டார். இதைத் தொடர்ந்து மீதமுள்ள 7 பேருக்கு முட்டை டாஸ்க் வழங்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு போட்டியாளரும் தங்களிடம் உள்ள முட்டையை யாரும் உடைக்காமல் பாதுகாக்க வேண்டும். அதே சமயம் மற்றவர்களின் முட்டையை உடைக்க வேண்டும். இறுதியில் குறைவான முட்டைகளை வைத்திருக்கும் இரண்டு நபர்கள் போட்டியில் இருந்து வெளியேற்றப்படுவார்கள் என கூறப்பட்டது.

English summary

In yesterday bigg boss episode hight light was Thamarai - Priyanka fight. netizens deeply discuss on this issue in social media. thamarai supporters asked red card to priyanka. on the other hand, priyanka supporters asked red card for thamarai.