ஒரே ஒரு பொட்டு.. ஒட்டுமொத்த பிரியங்கா, தாமரை சண்டை பஞ்சாயத்தும் ஓவர்.. இன்னைக்கு புதன் கிழமை தானே?

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டில் என்ன ஒரு சண்டை வெடித்தாலும் போட்டியாளர்களே அதனை சமாளித்து சமாதானம் ஆகி கமல் சாருக்கே வேலை இல்லாமல் செய்து வருகின்றனர்.

இந்த வாரம் பிரியங்கா மற்றும் தாமரை சண்டையை பார்த்து டென்ஷனாகி ரசிகர்கள் வெளியில் பைத்தியம் பிடிக்காத குறையாக விவாதித்துக் கொண்டிருக்க ஒரே ஒரு பொட்டு வைத்து ஒட்டுமொத்த பஞ்சாயத்தையும் முடித்து விட்டனர்.

போங்க போய் புள்ளை குட்டிங்கள படிக்க வைங்க என நெட்டிசன்கள் பிரியங்கா vs தாமரை ஆர்மியினரை கலாய்த்து வருகின்றனர்.

தாமரை, பாவனி ஏன்?....ஆண் போட்டியாளர்கள் இல்லையா?...பெண்களிடம் வலிமை காட்டிய ஆண் போட்டியாளர்கள்

English summary

Thamarai Selvi solves her issue with Priyanka shows in unseen promo shocks fans who were fight for both sides really got upset by this promo.