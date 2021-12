சாணியில் மூழ்கி டாஸ்கை வென்ற தாமரை... பயந்து தெறித்து ஓடிய ஹவுஸ்மேட்கள்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 ல் இந்த வாரம் போட்டியாளர்கள் அனைவரையும் நாமினேட் செய்வதாக பிக்பாஸ் கூறி இருந்தார். இதனால் நாமினேஷனில் இருந்து தப்பிப்பதற்காக போட்டியாளர்களுக்கு 8 போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. இந்த டாஸ்குகளில் போட்டியாளர்கள் வெற்றி பெறாமல் இருக்க பல தடைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டது.

இன்று தண்டனை பெற்ற அந்த 6 பேர்....இவங்க தான்

ஆனால் இந்த தடைகள், சக போட்டியாளர்களின் சண்டைகள், மோதல்கள் என பலவற்றை தாண்டி 6 டாஸ்குகளில் வெற்றி பெற்றார் தாமரை. ஏழாவது டாஸ்க் நிகழ்ச்சியின் 74 வது நாளான இன்று நடத்தப்பட்டது. இதில் தாமரை, அமீர், அபினய் ஆகிய மூன்று பேர் பங்கேற்றனர். நடுவராக ராஜு இருந்தார்.

English summary

Bigg boss gave task that collect more coins from cow dung tank. Thamarai won this task also. After completing task thamarai try to share her victory happiness with other housemates. But they ran away from her.