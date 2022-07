”நம்புனதுக்கு நன்றி”: பொம்மி என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? இதுல ஐஸ்வர்யா ராஜேஷும் இருக்காங்களா?

சென்னை: பிறந்தநாள் பரிசாக சிறந்த நடிகருக்கான தேசிய விருது கிடைத்ததை நினைத்து சூர்யா மிகுந்த உற்சாகத்தில் உள்ளார்..

தேசிய விருது, பிறந்த நாள் இரட்டை மகிழ்ச்சியில் இருக்கும் சூர்யாவுக்கு பிரபலங்களும் ரசிகர்களும் வாழ்த்து தெரிவித்தபடி உள்ளனர்.

சூர்யாவின் தேசிய விருது குறித்து நடிகைகள் அபர்ணா பாலமுரளியும் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷும் ட்வீட் செய்துள்ளது வைரலாகி வருகிறது.

68-வது தேசிய விருது பட்டியலில் சூர்யாவின் 'சூரரைப் போற்று' திரைப்படம் 5 விருதுகளை வென்று சாதனைப் படைத்துள்ளது. சிறந்த நடிகராக சூர்யாவும், சிறந்த நடிகையாக அபர்ணா பாலமுரளியும் தேர்வுசெய்யப்பட்டுள்ளனர். ஜி.வி. பிரகாஷ் சிறந்த பின்னணி இசைக்காகவும், இயக்குநர் சுதா சிறந்த திரைக்கதைக்காகவும் தேசிய விருது பெறுகின்றனர். அதேபோல் சிறந்த படமாக 'சூரரைப் போற்று' தேர்வாகியுள்ளது.

ஒவ்வொரு வாரமும் வெளியாகும் ஓடிடி, திரையரங்க ரிலீஸ் படங்கள்.. ரசிகர்கள் உற்சாகம்!

English summary

"Thank you for believing": Do you know what Bommi said? Is Aishwarya Rajesh in this too?