தெலுங்கு திரையுலகம் எடுத்த அதிரடி முடிவு..அட இதை எப்பவோ செய்துட்டாரே சூர்யா..நாசர் பெருமிதம்

நடிகர் நடிகைகள் சம்பளம், உதவியாளர்கள், கேரவன் அட்ராசிட்டி தாங்க முடியாமல் தீர்மானம் போட்டுள்ளது தெலுங்கு தயாரிப்பாளர் சங்கம்.

ஒருபடத்தின் தயாரிப்புச் செலவில் 75% நடிகர் நடிகைகளுக்கு போகும் நிலையில் தெலுங்கு தயாரிப்பாளர்கள் எடுத்த முடிவு.

தமிழில் இதை கடைபிடித்து முன்னுதாரணமாக நடிகர் சூர்யா இருப்பதாக நடிகர் சங்கம் தலைவர் நாசர் தெரிவித்துள்ளார்.

