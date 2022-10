யாரு சாமி இவன்?” ரஜினி வீட்டு முன்பு ரசிகர் செய்த அட்ராசிட்டி

சென்னை: தமிழ்த் திரையுலகின் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி தற்போது 'ஜெயிலர்' படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

தீபாவளி தினத்தில் தனது வீட்டு முன்பு கூடியிருந்த ரசிகர்களுக்கு ரஜினி வாழ்த்துக் கூறிய வீடியோ வைரலாகி இருந்தது.

இந்நிலையில், ரசிகர் ஒருவர் ரஜினியின் வீட்டு முன்பு செய்த அட்ராசிட்டி பலரையும் தலைசுற்ற வைத்துள்ளது.

English summary

Superstar Rajinikanth is currently acting in Jailer. Rajini is the top star of the Tamil film industry and has a lot of fans. In this case, the atrocity committed by one of Rajini's fans in front of his house is going viral.