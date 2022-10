ஒதுக்கப்படுபவர்களை மிதிக்கும் மனோபாவம்..பிபி சீசன் 6-லும் தொடர்வது வேதனை

பிக் பாஸ் போட்டியாளர்கள் பொதுவாக ஆட்டு மந்தை மனநிலையில் இருப்பார்கள் என்பதை சீசன் 6 போட்டியாளர்களும் நிரூபித்துள்ளார்கள்.

ஒருவரை அடித்தால் அவர் ஏமாந்தவராக இருந்தால் எல்லோரும் சேர்ந்து அவரை அடிப்பது, நியாயதர்மம் பார்ப்பது இல்லை என்கிற மனப்பான்மை, இந்த சீசனிலும் தொடர்கிறது.

வெள்ளை உடை போல் அவர் உள்ளமும் வெள்ளை..பெஸ்ட் பர்ஃபார்மர் ஜிபி முத்துவை கொண்டாடும் பிக் பாஸ் ஃபேன்ஸ்!

English summary

Season 6 contestants have also proved that Bigg Boss contestants are usually herd-minded. If someone is beaten, if he is innocent, everyone joins together to beat him, and the attitude of not seeing justice continues in this season as well. Yesterday we saw that this situation continues in Bigg Boss Season 6 as well.