Get Updates
Get notified on entertainment, celebrity news, and binge-worthy shows!

The Bengal Files Box Office: பாக்ஸ் ஆபிஸில் படுத்தே விட்ட பெங்கால் ஃபைல்ஸ்.. வன்மத்தை ஒதுக்கிய மக்கள்?

By

இயக்குநர் விவேக் அக்னிஹோத்ரி இயக்கத்தில், சர்ச்சைகளுக்கு மத்தியில் உருவான 'தி பெங்கால் ஃபைல்ஸ்' திரைப்படம், 2025 செப்டம்பர் 5 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியானது. டைகர் ஷெராஃபின் 'பாகி 4' மற்றும் ஹாலிவுட் திகில் படமான 'தி கன்ஜூரிங்: லாஸ்ட் ரைட்ஸ்' ஆகிய படங்களுடன் இது நேரடியாக மோதியது. கடும் போட்டிக்கு மத்தியிலும், இப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் சுமாரான தொடக்கத்தைப் பதிவு செய்துள்ளது.

செப். 8, 2025 திங்களன்று, 'தி பெங்கால் ஃபைல்ஸ்' படத்தின் ஒட்டுமொத்த இந்தி ஆக்கிரமிப்பு 18.24% ஆகப் பதிவாகியுள்ளது. காலை காட்சிகளில் 9.99% பார்வையாளர் வருகையுடன் குறைந்த அளவில் இருந்த நிலையில், மதியம் 17.10% ஆகவும், மாலை 21.66% ஆகவும், இரவு 24.19% ஆகவும் அதிகரித்தது. இதன் மூலம் திங்கள்கிழமை வசூல் சற்று உயர்ந்தது.

Sacnilk இன் ஆரம்பகட்ட மதிப்பீடுகளின்படி, 'தி பெங்கால் ஃபைல்ஸ்' நான்காவது நாளில் இந்தியாவில் சுமார் ₹1.10 கோடி நிகர வருவாயை ஈட்டியது. இதன் மூலம் மொத்த வசூல் ₹7.85 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. இப்படத்தை மேற்கு வங்கத்தில் திரையிட அனுமதிக்க வேண்டி, இயக்குநர் விவேக் அக்னிஹோத்ரி மம்தா பானர்ஜிக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

பாக்ஸ் ஆபிஸ் நிலவரப்படி, 'தி பெங்கால் ஃபைல்ஸ்' திரைப்படம் முதல் நாளான வெள்ளிக்கிழமை ₹1.75 கோடியுடன் திரையரங்குகளில் அடியெடுத்து வைத்தது. சனிக்கிழமை வசூல் 28.57% அதிகரித்து ₹2.25 கோடியை எட்டியது. ஞாயிற்றுக்கிழமை 22.22% மேலும் அதிகரித்து ₹2.75 கோடி வசூலித்தது. இருப்பினும், திங்கட்கிழமை வசூல் ₹1.10 கோடியாக சரிந்தது.

இது குறித்து படத்தின் பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூல் விவரங்கள்: முதல் நாள் (வெள்ளிக்கிழமை) – ₹1.75 கோடி, இரண்டாம் நாள் (சனிக்கிழமை) – ₹2.25 கோடி, மூன்றாம் நாள் (ஞாயிற்றுக்கிழமை) – ₹2.75 கோடி, நான்காம் நாள் (திங்கட்கிழமை) – ₹1.10 கோடி (ஆரம்பகட்ட மதிப்பீடு). மொத்த வசூல் – ₹7.85 கோடி.

'தி பெங்கால் ஃபைல்ஸ்' 1940-களின் உண்மைச் சம்பவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு புனைகதை படமாக வெளியானது. டைரக்ட் ஆக்‌ஷன் டே மற்றும் நோகாலி கலவரத்திற்குப் பிந்தைய வங்காளத்தில் நடந்த வகுப்புவாத வன்முறையை மையமாகக் கொண்டு இத்திரைப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவின் வரலாற்றில் பெரும்பாலும் மறக்கப்பட்ட ஒரு சோக அத்தியாயத்தை இப்படம் வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட முயற்சிக்கிறது.

இப்படத்தில் மூத்த நடிகர்கள் மிதுன் சக்ரவர்த்தி, அனுபம்கேர், பல்லவி ஜோஷி, தர்ஷன் குமார், சிம்ரத் கவுர் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். சஸ்வதா சாட்டர்ஜி, நமாஷி சக்ரவர்த்தி, ராஜேஷ் கெரா, புனித் இசார், பிரியன்ஷு சாட்டர்ஜி, திபயேந்து பட்டாச்சார்யா, சௌரவ் தாஸ், மோகன் கபூர் ஆகியோரும் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.

தி காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் திரைப்படம் விவேக் ரஞ்சன் அக்னிஹோத்ரிக்கு 300 கோடி பாக்ஸ் ஆபீஸ் ஹிட் கொடுத்த நிலையில், தொடர்ந்து அவர் இயக்கிய வாக்ஸின் வார் திரைப்படம் ஃபிளாப் ஆனது. இந்நிலையில், இந்து - இஸ்லாமியர்களிடையே நடந்த கடந்த கால வன்முறை வெறியாட்டங்களை தொடர்ந்து பதிவு செய்வேன் என அவர் இயக்கிய தி பெங்கால் ஃபைல்ஸ் படத்தை மேற்கு வங்கத்தில் வெளியிட மம்தா பானர்ஜி எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார். மக்களும் மற்ற இடங்களில் பெரிதாக இந்த படத்துக்கு ஆதரவு தராத நிலையில், வசூல் ரொம்பவே குறைந்து விட்டது என்கின்றனர்.

More from Filmibeat

View More

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+
Sign Out
X