மெட்ரோவில் தொடங்கிய வாரிசு ப்ரோமோஷன்... அடுத்து கபாலி ரஜினி ரூட்டில் விஜய்யின் அதிரடி பிளான்

சென்னை: விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு திரைப்படம் பொங்கலை முன்னிட்டு உலகம் முழுவதும் வெளியாகிற்து.

பொங்கல் போட்டியில் அஜித்தின் துணிவு படமும் வெளியாவதால், வாரிசு ப்ரோமோஷனில் படக்குழு தீவிரம் காட்டி வருகிறது.

வாரிசு முதற்கட்ட ப்ரோமோஷன் மாஸாக தொடங்கிய நிலையில், அடுத்து ஒரு தரமான சம்பவம் செய்ய விஜய் முடிவு செய்துள்ளாராம்.

English summary

Vijay's Varisu released in theaters for Pongal. Following this promotion posters have been pasted on Chennai Metro. Also, it has been reported that Varisu promotion posters will be done on the flights like Kabali movie.