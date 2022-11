காஃபி ஷாப்பில் பர்மா பசார் போல கடை விரித்து வாணி போஜனை மிரள வைத்த இயக்குநர்

சென்னை: அறிமுக இயக்குநர் சக்திவேல் இயக்கத்தில் பரத் மற்றும் வாணி போஜன் நடித்துள்ள திரைப்படம் மிரள்.

ஆக்ஸிஸ் ஃபிலிம் ஃபேக்டரி மற்றும் சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்டரி நிறுவனங்கள் இந்தப் படத்தை தயாரித்துள்ளன.

இந்நிலையில் இயக்குநர் சக்திவேல், நடிகர் பரத் மற்றும் நடிகை வாணி போஜன் இந்தப் படம் குறித்து பேட்டி ஒன்றை கொடுத்துள்ளனர்.

Bigg Boss Tamil 6: அசீம் நிஜமாவே ஒரு ’சள்ளை’ தான்.. என்ன கமல்ஹாசனே இப்படி சொல்லிட்டாரே!

English summary

Miral is a movie starring Bharat and Vani Bhojan directed by debutant Shaktivel. Axis Film Factory and Shakti Film Factory have produced this film. In this case, director Sakthivel, actor Bharat and actress Vani Bhojan have given an interview about this film.