திடீரென அழைப்பு அரண்டு போன ரசிகர்கள்..அஜித் வைத்த வேண்டுகோள்..அதுதான் அவர் மனசு

தங்கள் காரை பின் தொடர்ந்து வந்த ரசிகர்களை அஜித் கூப்பிட பயந்துக்கொண்டே போனவர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி காத்திருந்துள்ளது.

தங்களை தங்கள் தலைவர் கடுமையாக திட்ட போகிறார் என்ற பயந்தவர்களுக்கு அவர் கேட்ட வாக்குறுதி அதிர்ச்சியை நெகிழ்ச்சியும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இப்படி கூட ஒரு மனிதர் இருப்பாரா? என ரசிகர்கள் அவர் சொன்ன விஷயம் குறித்து போட்ட வாய்ஸ் மெசேஜ் ட்ரெண்டாகி வருகிறது.

English summary

A pleasant surprise awaited the fans who were afraid to call Ajith who followed their car. His promise to those who were afraid that their leader was going to rebuke them shocked and moved them. Does such a person even exist? The voice message posted by fans regarding what Ajith said is becoming a trend.