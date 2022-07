பெப்பர் அண்ட் சால்ட் லுக்கில் சிரஞ்சீவி… காட்ஃபாதர் பர்ஸ்ட் லுக் அவுட் !

சென்னை : மெகா ஸ்டார் சிரஞ்சீவி நடித்துள்ள காட்ஃபாதர் திரைப்படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் சல்மான் கான் சிறப்பு தோற்றத்திலும், நயன்தாரா பூரி ஜெகநாத், சத்யா தேவ் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்திலும் இப்படத்தில் நடித்துள்ளனர்.

காட்ஃபாதர் திரைப்படம் தசரா பண்டிகையின் போது வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளதால், சிரஞ்சீவியின் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

அடிச்சா ஒன்றரை டன் வெயிட்டு’..சிங்கம் பட வசனம்..ரகசியத்தை உடைத்த இயக்குநர் ஹரி

English summary

The first look poster of megastar Chiranjeevi starrer ‘Godfather’ has been released. He sports a salt and pepper look and is seen wearing black shades.