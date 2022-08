உலக மக்களின் ஆதர்ச இசை நாயகன் மைக்கேல் ஜாக்சன்..50 வயதில் மரணித்தவரின் மரணமில்லா வாழ்க்கை

சென்னை: இசை உலகில் பலர் வந்திருந்தாலும் , வாழ்ந்திருந்தாலும் இன்றும் முடிசூடா மன்னனாக நினைவுக்கூறப்படுபவர் மைக்கேல் ஜாக்சன். பாப் உலகின் மன்னன், நடனத்தில் புதிய உத்தியை புகுத்தியவரின் பிறந்த நாள் இன்று.

வறுமையில் வாடி பின் நாளில் புகழ்பெற்ற சார்லி சாப்ளின் போல் மைக்கேல் ஜாக்சனின் வாழ்க்கையும் அமைந்திருந்தது. அதேப்போன்று மனிதாபிமானியாகவும் ஜாக்சன் இருந்தார்.

உலகில் உள்ள மக்களை இசையால் மகிழ்வித்தவரின் இறுதி நாட்கள் மகிழ்ச்சியாக இல்லை, சோகத்துடன் திடீரென முடிந்தது அவரது வாழ்க்கை.

English summary

Although many people have come and lived in the world of music, Michael Jackson is still remembered as the uncrowned king. Today is the birthday of the king of the pop world, who introduced a new technique to dance.