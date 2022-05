ஒரே நாளில் இரண்டு அப்டேட்...கலக்கும் அண்ணாச்சியின் தி லெஜண்ட் டீம்

சென்னை : லெஜண்ட் சரவணன் நடித்துள்ள தி லெஜண்ட் படத்திற்கு ஒரே நாளில் இரண்டு அப்டேட்களை வெளியிட்டு, அனைவரையும் அசர வைத்துள்ளது படக்குழு. ஒரு பிரம்மாண்டத்திற்கே சோஷியல் மீடியா தாங்கவில்லை. இதில் இன்னொரு பிரம்மாண்டமா என அனைவரும் கேட்டு வருகின்றனர்.

லெஜண்ட் சரவணன் ஹீரோவாக அறிமுகமாகும் படம் தி லெஜண்ட். ஜெடி- ஜெர்ரி இயக்கும் இந்த படத்தில் லெஜண்ட் சரவணன், ஊர்வசி ரெளதேலா, கீதிகா, விவேக், பிரபு உள்ளிட்டோர் முக்கிய ரோலில் நடித்துள்ளனர். லெஜண்ட் சரவணன் தயாரித்துள்ள இந்த படத்திற்கு ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் இசையமைத்துள்ளார்.

விரைவில் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ள இந்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் மற்றும் மோஷன் போஸ்டர் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டது. சையின்ஸ் ஃபிக்சர் படமாக எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த படத்தில் ஊர்வசி ரெளதேலா மைக்ரோபயோலஜிஸ்ட் ரோலில் நடத்துள்ளார். இந்த படம் விரைவில் ரிலீஸ் செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Today The Legend movie team announced that second single of the movie will released on May 20th. Now another announcement will come for this movie. Audio launch of The Legend movie will held on May 29th in Nehru indoor stadium, Chennai. Recently Kamal's Vikram audio launch event was conducted in this Stadium.