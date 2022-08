இரண்டாவது வாரத்திலும் கலக்கும் தி லெஜண்ட்.. சந்தோஷத்தில் லெஜண்ட் சரவணன்.. காரணம் இதுதான்!

சென்னை: லெஜண்ட் சரவணன் தயாரித்து நடித்துள்ள தி லெஜண்ட் திரைப்படம் ஒரு நாள் கூட தியேட்டரில் ஓடாது என விமர்சிக்கப்பட்ட நிலையில், இரண்டு வாரங்களை அந்த படம் கடந்துள்ளது அண்ணாச்சியை ரொம்பவே ஹேப்பி ஆக்கி உள்ளது.

அவரது முயற்சியையும் சினிமா மீது அவருக்கு இருக்கும் ஆசையையும் வெளிப்படுத்தும் விதமாக பெரிய பொருட்செலவில் தி லெஜண்ட் படத்தை உருவாக்கினார்.

இயக்குநர்கள் ஜேடி ஜெர்ரி இயக்கத்தில் வெளியான இந்த படத்தின் மூலம் பாலிவுட் நடிகையான ஊர்வசி ரவுத்தேலா தமிழ் திரையுலகில் அறிமுகமாகி உள்ளார்.

The Legend movie enters second week and going good in theaters due to this reason. Bollywood actress Urvashi Rautela debuts in Tamil Cinema with this film.