வாகன அணிவகுப்பு..ஹீரோ லுக்..கதாநாயகிகளுடன் மாஸ் என்ட்ரி.. அண்ணாச்சியின் கேரள விசிட்!

சென்னை : தி லெஜண்ட் திரைப்படத்தின் புரோமோஷன் பணிகள் படு விமர்சையாக நடைபெற்று வருகிறது.

முதல் படத்திலேயே முன்னணி நடிகர்களே மிரட்டுபோகும் அளவுக்கு ஒவ்வொரு ஊருக்கும் நேரடியாக சென்று புரோமோஷனை மிகவும் பிரம்மாண்டமாக நடந்தி வருகிறார் லெஜண்ட் சரவணன்.

English summary

Legend Saravanan is making his film debut with the film The Legend which he himself produced. This mega-budget film will release on 28th July in theatres in multiple languages. The film’s pre-release press meet was conducted in Kerala