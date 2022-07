நாளை ‘தி லெஜண்ட்‘ ரிலீஸ்.. அசுர வேகத்தில் விற்றுத் தீர்ந்த டிக்கெட்..650 தியேட்டரில் ஹவுஸ்புல்!

சென்னை : தி லெஜண்ட் படத்திற்கான டிக்கெட் முன்பதிவு தொடங்கிய வேகத்திலேயே விற்றுத்தீர்ந்துவிட்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

சரவணா ஸ்டோர்ஸின் உரிமையாளரும் தொழில் அதிபருமான லெஜண்ட் சரவணன் ஹீரோவாக நடித்திருக்கும் தி லெஜண்ட் படத்தை ஜேடி-ஜெர்ரி இயக்கியுள்ளனர்.

ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் இசையமைத்துள்ள இப்படத்திலிருந்து வெளியான பாடல்கள் அனைத்தும் ரசிகர்களை ஆட்டம்போட வைத்துள்ளது. மேலும், டீசர் யூடியூபில் பல லைக்குகளை பெற்று சாதனை படைத்துள்ளது.

நானே வருவேன்.. இன்னும் எத்தனை போஸ்டர் தான்ப்பா வரும்.. அப்போ பர்த்டேக்கு டீசர் இல்லையா?

English summary

Legend Saravanan is making his debut as an actor with 'The Legend', and the film is slated to release tomorrow.The Legend Movie reserves over 650 screens in Tamil Nadu