நயன்தாரா மட்டுமல்ல.. சன்னி லியோன் டூ ஷில்பா ஷெட்டி! வாடகை தாயால் குழந்தைகள் பெற்ற பிரபலங்கள் லிஸ்ட்

சென்னை : நடிகை நயன்தாராவுக்கு வாடகைத்தாய் மூலம் இரட்டை குழந்தை பிறந்துள்ளதால் வாடகைத்தாய் மூலம் குழந்தை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் பற்றிய தகவல்களை இணையத்தில் ரசிகர்கள் தேடி வருகின்றனர்

பொதுவாக, கணவனோ, மனைவியோ குழந்தைப் பெற்றுக் கொள்ள முடியாமல் ஏதேனும் உடலில் குறை இருந்தால், திருமணமான 5 வருடங்களுக்குப் பிறகே வாடகைத் தாயை வைத்து குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள அனுமதி உண்டு.

அதுவும், கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் வாடகைத் தாய் மூலமாக குழந்தைப் பெற்றுக் கொள்வது இந்தியாவில் தடைச் செய்யப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் வாடகைத்தாய் மூலம் குழந்தை பெற்ற பிரபலங்கள் யார் யார் என பார்க்கலாமா?

வாடகைத்தாய் மூலம் இரட்டை குழந்தைக்கு தாயான நயன்தாரா..காரணம் தெரியாமல் புலம்பும் நெட்டிசன்ஸ்!

English summary

Nayanthara & Vignesh Shivan became parents through surrogacy. This news initially surprised everyone after being confused for some donuts like is this a natural or surrogate way?