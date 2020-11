ஸ்க்ரிப்ட் இல்லை.. ரீ டேக் இல்லை.. வாழ்க்கை உள்ளபடியே.. வியக்க வைக்கும் ‘கொசு தத்துவம்’ டிரைலர்!

வாழ்த்துக்கள்...வெல்வோம்... #THEMOSQUITOPHILOSOPHY #NOWSHOWING on @Mubi @mubiindia

First Tamil film shot in six hours.

No script..No retakes..Life as is.

From the director of LENS inspired by #Dogme95.https://t.co/cO5XMKKDnB@JPtheactor @jathinsr @FilmKaravan