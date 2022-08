ஏ.ஆர். ரஹ்மான் என்பது என் பெயர் இல்லை.. கனடா தெருவுக்கு பெயர் வைத்த நிலையில் இசைப்புயல் நெகிழ்ச்சி!

சென்னை: கனடா நாட்டின் மர்காம் நகரில் உள்ள தெருவுக்கு ஏ.ஆர். ரஹ்மான் பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.

அதற்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக ஏ.ஆர். ரஹ்மான் பதிவிட்டுள்ள ட்வீட் ரசிகர்களின் கவனத்தை கவர்ந்துள்ளது.

அந்த அறிவிப்பில் ஏ.ஆர். ரஹ்மான் என்பது தனது பெயர் இல்லை என்றும் அதற்கான உண்மையான அர்த்தத்தையும் ரஹ்மான் கூறியுள்ளார்.

English summary

"The name AR Rahman is not mine" AR Rahman's heartfelt tweet after a street gets his name in Canada. The great composer also shares few more photos of his Canada tour.