The pain of Aditha Karikalan: “இளம் வயதில் இருந்து அவள் என்னவள்”: ஐஸ்வர்யா ராய்க்காக உருகிய விக்ரம்

சென்னை: மணிரத்னம் இயக்கத்தில் திரையரங்குகளில் வெளியான பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் மிகப் பெரிய வெற்றிப் பெற்றுள்ளது.

பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் சீயான் விக்ரம் ஆதித்த கரிகாலன் பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். .

ஆதித்த கரிகாலன் கேரக்டரில் விக்ரமின் ஆக்ரோஷமான நடிப்பை பார்த்த ரசிகர்கள் அவரை வெகுவாகப் பாராட்டி வருகின்றனர்.

பான் இந்தியா படமாக பொன்னியின் செல்வன் கவரவில்லை.. இந்தி வசூல் இவ்ளோ தான்.. ப்ளு சட்டை மாறன் ட்வீட்!

English summary

Vikram played Aditha Karikalan's role in Ponniyin Selvan has been well received by the fans. Now the Ponniyin Selvan team has released a promo for Vikram's character by the name of The pain of Aditha Karikalan. Vikram fans are celebrating this Aditha Karikalan promo video.