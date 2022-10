ஜப்பானில் வசூல் சாதனை செய்த முதல் இந்திய திரைப்படம்… ராஜமெளலியின் ஆர்ஆர்ஆர்-க்கு கிடைத்த பெருமை

ஐதராபாத்: ராஜமெளலி இயக்கத்தில் வெளியான 'ஆர்.ஆர்.ஆர்' திரைப்படம் ரசிகர்களின் வரவேற்புடன் மிகப் பெரிய வெற்றிப் பெற்றது.

ராம் சரண், ஜூனியர் என்.டி.ஆர், ஆலியா பட் உள்ளிட்ட பலர் 'ஆர்.ஆர்.ஆர்' படத்தில் நடித்திருந்தனர்.

இந்தப் படம் ஆஸ்கார் விருதுவிழாவில் போட்டியிடும் நிலையில், தற்போது ஜப்பானிலும் டப்பிங் செய்யப்பட்டு வெளியாகி வசூலில் சாதனை படைத்துள்ளது. .

ராஜமெளலி – மகேஷ்பாபு கூட்டணியில் என்ட்ரி ஆகும் சீனியர் பாலிவுட் நடிகை… அப்போ ஆலியா பட்?

English summary

Rajamouli directs the RRR movie was a blockbuster hit. Ram Charan, Jr. NTR, Alia Bhatt, and others who acted in this film were released in Japan. In this case, RRR has set a record as the highest-grossing Indian film in Japan.