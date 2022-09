கமலின் இந்தியன் 2 படத்தோட ரன்னிங் டைம் தெரிஞ்சா தலையே சுத்திடும் போலயே!

சென்னை: விக்ரம் படத்தின் பிரம்மாண்டமான வெற்றியால் கமல் நடிக்கும் இந்தியன் 2 ஷூட்டிங் மீண்டும் தொடங்கியுள்ளது.

ஷங்கர் இயக்கத்தில் கமல், காஜல் அகர்வால், ராகுல் ப்ரீத் சிங் உள்ளிட்ட பலர் இந்தப் படத்தில் நடித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், இந்தியன் 2 படத்தின் ரன்னிங் டைம் குறித்து புதிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

Kamal starrer Indian 2 is in the making again. Fans are waiting for the release of this film directed by Shankar. It has been reported that the movie Indian 2 will run for 3 hours and 10 minutes