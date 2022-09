”அந்த ஆறு பேருமே ஒருத்தான் தான்”: அல்டிமேட்டாக வெளியானது கார்த்தியின் சர்தார் டீசர்

சென்னை: கார்த்தி நடித்துள்ள பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் நாளை (செப் 30) வெளியாகிறது.

பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் கார்த்தி வந்தியத்தேவன் கேரக்டரில் நடித்துள்ளார்.

இந்நிலையில், இப்போது கார்த்தியின் சர்தார் பட டீசரை படக்குழு வெளியிட்டு சர்ப்ரைஸ் கொடுத்துள்ளது.

English summary

Karthi starrer Sardar is releasing on Diwali. This movie is made in the action thriller genre and directed by PS Mithran. In this case, The striking Sardar teaser is out now and trending.