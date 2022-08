திரைக்கதைக்கு பெயர் பெற்ற தமிழ் திரையுலகம்..லாஜிக் இல்லா மேஜிக் வைத்து எத்தனை நாள் ஜெயிக்க முடியும்?

இயக்குநர் இமயம், சிகரம், பாக்யராஜ், விசு என திரைக்கதைக்காக பெயர் பெற்ற தமிழ் திரையுலகம் வலுவான திரைக்கதை இல்லாமல் தள்ளாடுகிறது. போதாத குறைக்கு பான் இந்தியா படம் என வன்முறை பட்ஜெட் படங்கள் வேறு. மீளுமா திரையுலகம்.

தமிழில் பல வலுவான திரைக்கதை உரையாடல் ஆசிரியர்கள் இருந்தனர், தற்போது இயக்குநர்களே அத்தனையயும் தீர்மானிக்கின்றனர் இதனால் வலுவில்லாத படங்கள் வருகின்றன என இயக்குநர் வசந்தபாலன் போன்றோரே விமர்சிக்கின்றனர்.

திரைக்கதை இல்லாமல் இயக்குநர்களே இங்கு எல்லாவற்றையும் தீர்மானிக்கிறார்கள் என திரைக்கதை மன்னன் பாக்யராஜ் குற்றம் சாட்டியிருந்தார். கலை மக்களுக்கே, அது யதார்த்தமாக இருக்க வேண்டும் என்பதே இவர்கள் விமர்சனத்தின் சாராம்சம்.

Known for screenplays by directors Imayam, Sikaram, Bhagyaraj, K.S.Gopalakrishnan and Visu, the Tamil film industry is reeling without a strong screenplay. Will the film industry recover from violent budget films like Pan India?