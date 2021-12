புஷ்பா படத்தின் “ஓ சொல்றியா மாமா” பாடலை தடை செய்ய வேண்டும்.. ஆண்கள் பாதுகாப்பு சங்கம் வார்னிங்!

சென்னை: புஷ்பா திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற "ஓ சொல்றியா மாமா" பாடலை தடை செய்யாவிட்டால் சமந்தா உள்ளிட்ட படக்குழுவினர் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தமிழ்நாடு ஆண்கள் பாதுகாப்பு சங்கம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

அல்லு அர்ஜுன் நடிப்பில் உருவாகி வரும் படம் 'புஷ்பா'. இந்தப் படம் இரண்டு பாகங்களாக உருவாகி வருகிறது.

சுகுமார் இயக்கும் இப்படத்தில் அல்லு அர்ஜுனுக்கு ஜோடியாக ராஷ்மிகா மந்தனா நடிக்கிறார். இப்படம் செம்மரக்கடத்தலை மையமாக வைத்து உருவாகி வருகிறது.

English summary

The Tamil Nadu Men's Defense Association has warned that legal action will be taken against Samantha and her crew if the song "O Solriya Mama" from the film Pushpa is not banned. Allu Arjun's Pushpa movie will be released on 17th of this month.