வார்ரே வா… திடீர்ன்னு ரிலீஸான ரஜினியின் ஜெயிலர் தீம் மியூசிக்: ஏன் இந்த அவசரம்ன்னு தெரியுமா?

சென்னை: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தற்போது ஜெயிலர் படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

நெல்சன் இயக்கும் ஜெயிலர் திரைப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், ஜெயிலர் படத்தில் இருந்து ரஜினியின் தீம் மியூசிக்கை படக்குழு திடீரென வெளியிட்டுள்ளது.

ரஜினியின் ஜெயிலர் படத்தில் இணையும் ஜெய்?: சிவகார்த்திகேயனுக்கு பதிலாக தான் இவரா?

