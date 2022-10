சமந்தாவின் பிடிவாதத்தால் தள்ளிப்போகும் சாகுந்தலம் ரிலீஸ்…? செம்ம கடுப்பில் இருக்கும் படக்குழு!

சென்னை: சமந்தா நடிப்பில் யசோதா, சாகுந்தலம், குஷி ஆகிய படங்கள் உருவாகி வருகின்றன.

சாகுந்தலம் திரைப்படம் படப்பிடிப்பு முழுவதும் முடிந்துவிட்ட நிலையில் அதன் ரிலீஸ் தேதி தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

சாகுந்தலம் படத்தின் ரிலீஸ் தாமதமாவதற்கு நடிகை சமந்தா தான் காரணம் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அமெரிக்காவில் இருந்து இந்தியா திரும்பிய சமந்தா… சைலண்டாக முடிந்த சிகிச்சை…

English summary

Samantha is busy acting in Tamil and Telugu films. Now Samantha returned to Mumbai after completing her treatment in America. In this case, The team is unhappy that Samantha is the reason for the delay in the release of Shaakuntalam. There are allegations that the release of Shaakuntalam is being delayed because Samantha wants to do dubbing.