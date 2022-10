சீயான் 61 டைட்டில் இதுதானா…? அபிஸியல் அப்டேட் வரும் முன்பே பரபரக்கும் கோலிவுட்!

சென்னை: விக்ரம் - பா ரஞ்சித் கூட்டணியில் உருவாகும் சீயான் 61 படத்தின் டைட்டில் இன்று அறிவிக்கப்படவுள்ளது.

ஸ்டூடியோ கிரீன் தயாரிப்பில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகும் இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டது.

இந்நிலையில், சீயான் 61 படத்தின் டைட்டில் குறித்து தகவல் வெளியாகி அது ரசிகர்கள் மத்தியில் வைரலாகி வருகிறது.

இடுப்பில் கர்சீப்பை கட்டிக்கொண்டு பீச்சில் வலம் வரும் தர்ஷா குப்தா.. கவர்ச்சி ஓவர் டோஸ்!

English summary

Vikram is currently acting in Chiiyaan 61 directed by Pa Ranjith. The film crew will release an important update on this film. In this case, it has been reported that the title of Chiiyaan 61 is 'Kolar Nagar.'