பிக் பாஸ் வீட்டில் எப்ப பாரு நீதி, நேர்மை, நியாயம்… விக்ரமனை தலைதெறிக்க ஓடவிட்ட ஆயிஷா!

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் கொடுக்கப்பட்ட ஏலியன்ஸ் - பழங்குடியின மக்கள் டாஸ்க் முடிவுக்கு வந்தது.

இரண்டு அணிகளாக அணிகளாக இந்தப் போட்டி நடந்து முடிந்தாலும், போட்டியாளர்கள் ஒருவருக்கொருவர் பூட்டுப் போடும் டாஸ்க்கும் கொடுக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், பிக் பாஸ் வீட்டில் எப்போதுமே நீதி, நேர்மை, நியாயம் என பேசிக்கொண்டிருக்கும் விக்ரமனை, ஆயிஷா ஓடவிட்ட சம்பவம் வைரலாகி வருகிறது.

English summary

Ayesha makes Vikraman run. She says it doesn't matter if she locks him or not, but she wants Vikraman to stop being lazy and move around. The video of Ayesha chasing Vikraman in the Bigg Boss house is trending.