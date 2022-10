என்னது ரஜினி விஜய்க்கு அடுத்து சிவகார்த்திகேயனா?.. அப்ப அஜித்?.. கூல் சுரேஷ்க்கு தில்லுதான்!

சென்னை: சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள பிரின்ஸ் திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றுள்ளது.

பிரின்ஸ் படத்தை ரசிகர்களுடன் திரையரங்கில் பார்த்த கூல் சுரேஷ், சிவகார்த்திகேயன் குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

சிவகார்த்திகேயன் பற்றி கூல் சுரேஷ் பேசிய இந்த வீடியோ இணையத்தில் பயங்கரமாக வைரலாகி வருகிறது.

English summary

Sivakarthikeyan's Prince film is released in theaters today. After watching this film, Cool Suresh said that Sivakarthikeyan is the mass hero after Rajini and Vijay. While it has been well received by Sivakarthikeyan fans, at the same time Ajith fans are angry with Cool Suresh for this statement.