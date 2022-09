பீச்சுக்கு போன பிக் பாஸ்.. முதல் சீசனில் இருந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிக்டா இருங்க என ரசிகர்கள் உத்தரவு!

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் உருவத்தை காட்டாமல் வெறும் குரலால் மட்டுமே ரசிகர்கள் மற்றும் போட்டியாளர்களுடன் தொடர்பில் இருப்பவர் நடிகர் சதீஷ் சாரதி இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்ட புதிய புகைப்படங்கள் டிரெண்டாகி வருகின்றன.

சாஷோ ஸ்பேஸ் எனும் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியில் செயல்பட்டு வரும் சதீஷ் சாரதி எப்போதாவது தான் போஸ்ட்டுகளை போடுவார்.

தற்போது கடற்கரையில் எடுத்துக் கொண்ட போட்டோக்களை வெளியிட்ட அவரிடம் ஏகப்பட்ட பிக் பாஸ் ரசிகர்கள் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.

Work from Home-க்கு அனுமதி கேட்ட வந்தியத் தேவன்: ட்விட்டரை அலற விடும் பொன்னியின் செல்வன் டீம்

English summary

The Voice of Bigg Boss Tamil Saasho Space shares few of his beach side photos in his instagram page and getting plenty of fans comments requesting being strict in Bigg Boss Tamil season 6.