அது என்னய்யா பான் இந்தியா...உலகத்துல எவனாவது சொல்றானா...விளாசி தள்ளிய துல்கர்

சென்னை : மலையாளம் சூப்பர் ஸ்டார் மம்முட்டியின் சினிமா வாரிசாக அறிமுகம் செய்து வைக்கப்பட்டவர் அவரது மகன் துல்கர் சல்மான். மிக குறுகிய காலத்திலேயே மலையாள சினிமாவில் டாப் ஹீரோக்களில் ஒருவராக வளர்ந்துள்ளார்.

மலையாளம் மட்டுமின்றி தமிழில் ஓ காதல் கண்மணி, பெங்களூரு டேஸ், ஹே சினாமிகா உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்துள்ளார். இவர் போலீஸ் ரோலில் நடித்துள்ள மலையாள படமான சல்யுட் சோனி லைவில் வெளியாகி உள்ளது. துல்கர் முதல் முறையாக போலீஸ் கெட்அப்பில் நடித்துள்ள இந்த படத்தை ரோஷன் ஆன்ட்ரீவ்ஸ் இயக்கி உள்ளார்.

English summary

In his recent interview, Dulqer Salman says that the word "Pan India" really irks him. He doesn't like hearing that word. Noone says pan America. He openly says that you can't engineer a pan-Indian film.