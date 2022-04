அடப்பாவமே...இது என்ன கொடுமை...ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் 'பீஸ்ட்..' இடைவேளைக்கு பிறகு 'ஆர்ஆர்ஆர்'

மதுரை : தியேட்டர் ஒன்றில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பீஸ்ட் படமும், செகண்ட் ஆஃப் ஆர்ஆர்ஆர் படமும் திரையிடப்பட்டதை பார்த்து விஜய் ரசிகர்கள் கடுப்பாகி கூச்சலிட்ட வீடியோ சோஷியல் மீடியாவில் செம டிரெண்ட் ஆகி உள்ளது.

அடப்பாவமே...இது என்ன கொடுமை...ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் 'பீஸ்ட்..' இடைவேளைக்கு பிறகு 'ஆர்ஆர்ஆர்'

விஜய் நடித்த பீஸ்ட் படம் நேற்று உலகம் முழுவதும் ரிலீசானது. நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கிய இந்த படம் ரசிகர்களிடம் அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி இருந்தது. ஆனால் டிரைலர் ஆனதில் இருந்தே பீஸ்ட் படம் பற்றி பல்வேறு நெகடிவ் கமெண்ட்கள் வர துவங்கி விட்டன.

English summary

In one of the Beast released Madurai theatre, RRR second half screened instead of Beast second half. Fans shocked and shouted in theatres. After fans alert, theatre operator changed RRR and screened Beast movie.