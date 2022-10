நடிகை பார்வதி நாயர் வீட்டில் திருட்டு..வேலைக்காரரைப்பிடித்து போலீஸ் விசாரணை

நுங்கம்பாக்கத்தில் வசிக்கும் நடிகை பார்வதி நாயர் வீட்டில் உள்ள விலை வந்த பொருட்கள் திருட்டு போயுள்ளது.

ஷூட்டிங்கில் இருந்து திரும்பி வந்த நடிகை பார்வதி நாயர் பொருட்கள் காணாமல் போய் இருப்பதை பார்த்து போலீசில் புகார் அளித்தார்.

இது சம்பந்தமாக வீட்டு வேலை செய்யும் நபரை பிடித்து போலீஸார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

சீயான் 61 படத்தில் ராஷ்மிகாவும் இல்லை மாளவிகா மோகனும் கிடையாது… விக்ரமுடன் இணையும் பார்வதி, பசுபதி?

English summary

Actress Parvathy Nair, who lives in Nungambakkam, somebody stolen valuables from her house. Actress Parvathy Nair, who returned from shooting, found the items missing and lodged a complaint with the police. The police have inquiry the house worker in this regard and are investigating.