பீஸ்ட் பட ஹீரோயினுக்கு பிராக்கெட் போட்ட சல்மான் கான்... மீண்டும் 56 வயதில் தொடங்கிய காதல் கணக்கு

மும்பை: மிஷ்கின் இயக்கத்தில் வெளியான முகமூடி திரைப்படத்தில் ஜீவா ஜோடியாக திரையுலகில் அறிமுகமானவர் பூஜா ஹெக்டே.

தமிழ், தெலுங்கு திரையுலகில் முன்னணி நடிகர்களுடன் ஜோடி போட்டுள்ள பூஜா ஹெக்டே, தற்போது பாலிவுட்டில் பிஸியாக வலம் வருகிறார்.

இந்நிலையில், பாலிவுட்டின் முரட்டு சிங்கிள் என பெயர் பெற்ற சல்மான் கானுடன் பூஜா ஹெக்டே நெருக்கம் காட்டி வருவது குறித்து புதிய தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன.

கோடிக்கணக்கில் சம்பளம்..வீட்டை சொர்க்க பூமியாக மாற்றிய பூஜா ஹெக்டே..வாய்பிளந்து பார்க்கும் பேன்ஸ்!

English summary

Pooja Hegde has acted with leading actors in Tamil and Telugu like Vijay and Prabhas. He is currently acting in Hindi films as well. In this case, Bollywood sources say that Pooja Hegde is in love with Salman Khan.