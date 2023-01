மீண்டும் அஜித் படத்துக்கு வந்த சிக்கல்... கடைசி நேரத்துல இப்படியா?: என்னதான் நடக்குது?

சென்னை: வலிமை படத்தை தொடர்ந்து அஜித் நடித்துள்ள துணிவு பொங்கலுக்கு வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பொங்கல் ஸ்பெஷலாக வரும் 11ம் தேதி வெளியாகவுள்ள இந்தப் படம் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

இதனைத் தொடர்ந்து உடனடியாக தனது அடுத்த படத்தில் நடிக்கவிருந்தார் அஜித்.

விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் லைகா தயாரிக்கும் ஏகே 62 படம் பற்றிய அதிகாரா அறிவிப்பும் ஏற்கனவே வெளியாகி இருந்தது.

English summary

Ajith's Thunivu is released for Pongal. Following this, Ajith will act in a film with Vignesh Sivan's direction. There are reports that the shooting of Ajith's AK 62 will be delayed.