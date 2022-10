சொன்னபடி வெளியாகும் தனுஷின் வாத்தி... போட்டியில் இருந்து பின்வாங்கும் சிம்புவின் பத்து தல…?

சென்னை: பொங்கல் ரேஸில் விஜய் - அஜித் மோதலுக்கு முன்னர், டிசம்பரில் சிம்பு - தனுஷ் படங்கள் களமிறங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தன.

தனுஷின் வாத்தி டிசம்பர் 2ம் தேதியும், சிம்புவின் பத்து தல டிசம்பர் 14ம் தேதியும் வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்திருந்தது.

இரண்டு படங்களின் ரிலீஸ் தேதியிலும் மாற்றங்கள் இருக்கும் என கூறப்பட்ட நிலையில், தற்போது புதிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

பொங்கல் ரேஸில் விஜய் - அஜித்... நடுவில் வந்த உதயநிதி... வாரிசு படத்தையும் வாங்கிய ரெட் ஜெயன்ட்?

English summary

GV Prakash Kumar tweeted that the first single of Dhanush starring Vaathi will be out soon. In this case, there is no change in the release date of Vaathi, it is said that it will be released on December 2. But it has been reported that the release date of Simbu's Pathu Thala has been postponed.