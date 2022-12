என் திமிரான தமிழச்சி.. காதலில் விழுந்த தெருக்குரல் அறிவு.. யாரை காதலிக்கிறாரு தெரியுமா?

சென்னை: 'என்ஜாய் எஞ்சாமி' பாடல் மூலம் உலகளவில் பிரபலமான ராப் பாடகர் தெருக்குரல் அறிவு தனது காதலியை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளார்.

பா. ரஞ்சித் இயக்கத்தில் சந்தோஷ் நாராயணன் இசையில் ரஜினிகாந்த் நடித்த காலா படத்தில் 'உரிமையை மீட்போம்' பாடல் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானவர் தெருக்குரல் அறிவு.

'என்ஜாய் எஞ்சாமி' பாடல் மூலம் எந்தளவுக்கு புகழ் கிடைத்ததோ அதே பாடல் இவரை பெரிய மனவேதனையிலும் ஆழ்த்தியது பலரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.

"For miles together.. We are the wildest love of our ancestors kalpana_ambedkar என் திமிரான தமிழச்சி." என தற்போது தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டு காதலை அறிவித்துள்ளார் தெருக்குரல் அறிவு. அவருடைய இந்த போஸ்ட்டை பார்த்த ரசிகர்கள் பலரும் வாவ்.. சூப்பர் வாழ்த்துக்கள்.. என வாழ்த்தி வருகின்றனர்.

English summary

Therukural Arivu fall in love and reveals his lover name in his instagram page with a romantic photo. Both Therukural Arivu and Kalpana Ambedkar are very close friends. Now, they are falling in love with each other.