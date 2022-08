பாடகி தீ கூட பாட்டு பண்ண கேட்கவே கூச்சப்பட்டேன்.. அறிவு மற்றும் தீ பேசிய பழைய பேட்டி டிரெண்டாகுது!

சென்னை: என்ஜாய் எஞ்சாமி பாடலுக்கு தனக்கு யாரும் ட்யூன் கொடுக்கல என பேசி சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளார் எழுத்தாளரும் பாடகருமான தெருக்குரல் அறிவு.

அதற்கு கடந்த சில நாட்களாகவே இசையமைப்பாளர் சந்தோஷ் நாராயணன் மற்றும் பாடகி தீ விளக்கம் அளித்து வந்தனர்.

அவர்கள் அளித்த விளக்கத்தில் மூன்று பேரும் இணைந்தே பணியாற்றினோம் என்றும் தெருக்குரல் அறிவின் பங்களிப்பு பெரிது என்றும் பாராட்டி இருந்தனர். இந்நிலையில், பாடகி தீ உடன் இணைந்து பாட தனக்கு வாய்ப்பு எப்படி கிடைத்தது என தெருக்குரல் அறிவு பேசிய த்ரோபேக் பேட்டி தற்போது டிரெண்டாகி வருகிறது.

English summary

Therukural Arivu says how Enjoy Enjaami collaborate happened with Singer Dhee in a throwback interview, now trending after Enjoy Enjaami controversy gets huge after Therukkural Arivu outburst about that.