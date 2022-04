பிக்பாஸ் அல்டிமேட் ஃபைனலிஸ்ட் ஆன 3 பேர்... டைட்டிலை வெல்லப் போவது யார்?

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் கடைசி வரை போராடி இறுதிப் போட்டிக்கு மூன்று போட்டியாளர்கள் தேர்வாகி உள்ளனர். இவர்களில் யார் பிக்பாஸ் அல்டிமேட் முதல் சீசன் டைட்டிலை வெல்ல போகிறார் என்பதை தெரிந்து கொள்ள ரசிகர்கள் நாளை வரை காத்திருக்க வேண்டும்.

ஜனவரி 31 ம் தேதி 14 போட்டியாளர்களுடன் பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி துவங்கப்பட்டது. ஓடிடி வெர்சனாக டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் 24 மணி நேர நிகழ்ச்சியாக இது ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டு வந்தது. முதலில் கமல் தொகுத்து வழங்கி வந்த இந்த நிகழ்ச்சியை, அவர் விலகிய பிறகு சிம்பு தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.

English summary

In Bigg Boss Ultimate tamil, after Abhirami, now Thamarai and Julie also evicted. Niroop, Ramya Pandian and Balaji Murugadoss becomes finalists. Bigg Boss Finale event will be held on April 10th 6pm. Simbu to host this show.